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Курортное
Пиво «Курортное» – это светлый лагер с лёгким и тонким ароматом. Во вкусе присутствует ненавязчивая хмелевая горечь, смягченная кукурузой.
4,5% об.
12%
ПЭТ кега 30л
Бутылка 500 мл
Алкоголь
Выпускается
Плотность
Срок годности
90 суток
12 месяцев
светлое фильтрованное пастеризованное
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