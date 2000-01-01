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Курортное

Пиво «Курортное» – это светлый лагер с лёгким и тонким ароматом. Во вкусе присутствует ненавязчивая хмелевая горечь, смягченная кукурузой.
4,5% об.
12%
ПЭТ кега 30л
Бутылка 500 мл
Алкоголь
Выпускается
Плотность
Срок годности
90 суток
12 месяцев

светлое фильтрованное пастеризованное
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